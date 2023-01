Southampton: Kommt Verstärkung aus Everton?

Bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger blickt der FC Southampton offenbar zur Premier League-Konkurrenz. Laut ‚The Athletic‘ zeigen die Saints Interesse an Michael Keane vom FC Everton. Der derzeitige Tabellenletzte möchte den 29-Jährigen leihen. Noch haben allerdings keine Gespräche zwischen den Klubs stattgefunden. Zudem wolle Everton den Verteidiger nicht an einen direkten Konkurrenten verleihen. Ein Verkauf dagegen könne eine Option sein.

In der laufenden Saison ist Keane bei Everton weitestgehend außen vor und stand erst in einer von möglichen 18 Partien auf dem Rasen. Etwas besser lief es für den ehemaligen englischen Nationalspieler dagegen im EFL Cup. Hier stand der 1,88 Meter große Abwehrhüne in zwei von zwei Spielen in der Startelf.

