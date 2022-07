Atlético: Auch Carrasco soll bleiben

Atlético Madrid möchte den Vertrag mit Yannick Carrasco ausdehnen. Nachdem die ‚Marca‘ zunächst von den Verlängerungen von Jan Oblak (29/Torhüter) und Thomas Lemar (26/offensives Mittelfeld) berichtete, soll nun nach Informationen der spanischen Zeitung auch der Belgier seinen bis 2024 laufenden Vertrag ausdehnen. Beide Seiten seien demnach optimistisch den Deal abzuschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das neue Arbeitspapier soll eine Gehaltserhöhung sowie eine Anhebung der aktuellen Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro beinhalten. Der 28-jährige Außenbahnspieler konnte sich in der vergangenen Saison erneut bei den Rojiblancos in die Startelf spielen. In der abgelaufenen Saison gelangen Carrasco in 34 Ligaspielen sechs Tore uns sechs Assists.