Hertha: Rogel vor dem Abgang

Agustín Rogel steht vor einem Wechsel von Hertha BSC zum brasilianischen Erstligisten SC Internacional. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der 26-Jährige zunächst an den Klub aus Porto Alegre verliehen, der Vertrag soll allerdings eine Kaufoption enthalten. Internacional soll dabei das komplette Gehalt des Innenverteidigers übernehmen. In Berlin hat Rogel noch einen Kontrakt bis 2026.

Rogel war 2022 für 400.000 Euro von Estudiantes aus Argentinien zur Hertha gewechselt. Für den Hauptstadtklub lief der uruguayische Nationalspieler in seiner ersten Saison 20 Mal in der Bundesliga auf, in der vergangenen Spielzeit blieb Rogel wegen der langwierigen Folgen einer Knie-OP allerdings ohne Einsatz bei den Profis. In den Testspielen der Saisonvorbereitung konnte der Verteidiger den neuen Trainer Cristian Fiél nicht von sich überzeugen. Daher verständigten sich Spieler und Verein auf eine zumindest vorübergehende Trennung.