Heftiger BVB-Umbruch: Einnahmen über 350 Millionen?

Der gestrige 3:1-Heimerfolg über Mainz 05 war einer der wenigen Lichtblicke – zu denen auch das Erreichen des Champions League-Viertelfinals gehört – in einer bis dato durchwachsenen Saison von Borussia Dortmund. Sieben Spieltage bleiben den Schwarz-Gelben noch, um sich immerhin für das internationale Geschäft zu qualifizieren.

Wird das Mindestziel nicht erreicht, drohen dem BVB weitreichende personelle Veränderungen. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte bereits an, dass auch die vermeintlichen Leistungsträger vom Kaderumbruch betroffen sein könnten – die Liste der möglichen Verkäufe ist lang.

Hohe Einnahmen möglich

Ziemlich wahrscheinlich macht Stammkeeper Gregor Kobel (27) im Sommer den Abflug, sollte man in der kommenden Spielzeit nicht in der Champions League vertreten sein. Der FC Chelsea soll bereit sein, 70 Millionen Euro für den Schweizer auf den Tisch zu legen. Mit dem an den FC Kopenhagen verliehenen Diant Ramaj (23) drängt schon ein verheißungsvoller Nachfolger auf den Posten als Nummer eins.

Mindestens genauso teuer könnten Flügelspieler Jamie Gittens (20) und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (25) werden. Während das Preisschild für den Engländer, der sich aktuell im Formtief befindet, auf 84 Millionen festgelegt wurde, werden für den neuen Eckenkönig 60 bis 70 Millionen gehandelt.

Für Angreifer Karim Adeyemi (23) erhofft sich die Borussia bis zu 60 Millionen, bei dem aktuell verletzten Mittelfeldspieler Felix Nmecha (24) wären wohl 50 Millionen ausreichend, konkretes Interesse zeigt Manchester United. Im Fall von Offensivakteur Giovanni Reyna (22) sollen es zehn bis 15 Millionen sein.

Zahlreiche Fragezeichen

Nicht ausgeschlossen, dass es einige Stars im Sommer angesichts zahlreicher namhafter Interessen zu einem anderen Klub verschlägt. Genauso bleibt abzuwarten, wie es mit BVB-Profis weitergeht, die man gerne von der Gehaltsliste streichen würde, aber für die sich noch keine Abnehmer in Stellung gebracht haben. Dazu gehören allen voran Top-Verdiener Niklas Süle (29), Zehner Julian Brandt (28) sowie der leihweise beim OGC Nizza untergebrachte Youssoufa Moukoko (20).

Fakt ist: Den Dortmundern steht ein ereignisreicher Sommer bevor, in dem sicherlich nicht alle Leistungsträger gehalten werden können. Einige potenzielle Verstärkungen soll die Führungsetage auch schon ins Visier genommen haben, darunter Jadon Sancho (25/FC Chelsea), Rayan Cherki (21/Olympique Lyon) und Ezechiel Banzuzi (20/OH Leuven).