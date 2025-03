BVB-Drohung: „Keine Perspektive“ für enttäuschende Stars

Sebastian Kehl ist bereit, im Sommer tiefgreifende Veränderungen am Kader von Borussia Dortmund vorzunehmen. Im Fokus steht in den kommenden Wochen und Monaten das Aussieben von Spielern, denen es an der richtigen Mentalität mangelt. Eine Problematik, die die BVB-Bosse gefühlt schon seit mehreren Jahren umtreibt.

„Keiner unserer Spieler darf sagen, dass es so weitergehen kann. Keiner“, wettert Kehl im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘. Man werde „in den nächsten Wochen genau schauen, auf welche Spieler Borussia Dortmund auch in der Zukunft bauen kann. Wer nimmt diese Situation jetzt an? Wer stellt sich auch in den Wind und wer übernimmt jetzt Verantwortung? Es stehen nicht nur für den Klub wichtige Wochen an, sondern auch für jeden einzelnen Spieler.“

Sommer-Verkauf als Drohung

Sollte die Analyse Fälle zutage fördern von Stars, die nicht im Sinne des Teams handeln, wird es laut Kehl Konsequenzen geben: „Wer nicht die richtige Haltung an den Tag legt, wird keine Perspektive in diesem Klub haben.“

Namen will der Sportchef in diesem Zusammenhang nicht nennen – und wohl auch nicht zum Ende der Saison. Keiner soll „öffentlich an den Pranger“ gestellt werden. Alleine an den Verkäufen im Sommer dürfte man aber ablesen können, wer der Prüfung durch die Sportliche Führung nicht standgehalten hat.

Klar ist: Auch diejenigen, die am Ende bleiben dürfen, werden mit spürbaren Konsequenzen aus der schwachen Saison leben müssen. „Wir haben daher unter anderem die Verträge deutlich leistungsorientierter gestaltet. Sportlicher Misserfolg wird somit auch für die Spieler Auswirkungen haben“, kündigt Kehl an. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge reduzieren sich die Spielergehälter bei Verpassen des internationalen Geschäfts um bis zu 20 Prozent.