Bayerns Versprechen an Zürich

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Jonathan Asp Jensen - ausgeliehen vom FC Bayern an Grasshoppers Zürich @Maxppp

Für den FC Bayern als Ausbildungsklub zu fungieren, lohnt sich für Grasshoppers Zürich auch wirtschaftlich. „Wir sind an allen finanziell beteiligt. Und das macht es für uns auch unheimlich reizvoll, Spieler von Bayern auszuleihen“, betont Sportchef Alain Sutter gegenüber dem ‚kicker‘. Dem Fachmagazin zufolge erhält GC bei jedem Weiterverkauf des Rekordmeisters von einem Leihspieler eine prozentuale Beteiligung.

Bei Flügelspieler Nestory Irankunda (19), der vergangene Rückrunde auf Leihbasis in Zürich spielte und im Sommer für drei Millionen Euro zum FC Watford weiterzog, fand dieses Modell bereits Anwendung. Auch bei Mittelfeldspieler Jonathan Asp Jensen (19) würde es bei einem Weiterverkauf der Bayern in der Kasse der Grasshoppers klingeln.

