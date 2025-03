Ancelotti macht Hoffnung auf Paz-Rückkehr

Laut Carlo Ancelotti stehen die Chancen gut, dass Nico Paz schon bald wieder im Trikot von Real Madrid aufläuft. Im Rahmen der Verleihung des Maestrelli Awards ließ der Cheftrainer der Königlichen gegenüber ‚tuttomercatoweb‘ verlauten: „Nico Paz ist einer unserer jungen Spieler, wir beobachten ihn aufmerksam.“ Der 20-jährige Argentinier wechselte vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro zu Como Calcio, allerdings haben sich die Madrilenen eine Rückkaufklausel gesichert.

„Er macht seine Sache sehr gut, wir hatten keine Zweifel, denn er ist sehr gut. Wir werden sehen, welche Entscheidung wir am Ende der Saison treffen werden“, erklärt Ancelotti weiter zur Situation des Jungnationalspielers. In der Serie A trumpft Paz mächtig auf. Sechs Tore und sechs Vorlage steuerte der offensive Mittelfeldspieler in 27 Spielen zum Erfolg seiner Mannschaft bei.