Rüdiger vor Verlängerung bei Real

David Alaba (32) steht bei Real Madrid vor dem Aus, in Dean Huijsen (20) ist bereits ein Nachfolger gefunden. Doch auch die Zukunft von Antonio Rüdiger, der in der abgelaufenen Saison wie viele seiner Mitspieler nur wenig Eigenwerbung betreiben konnte, war lange Zeit offen.

Wie FT jetzt aber exklusiv erfuhr, will der 32-Jährige bei den Königlichen verlängern. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2026, der Trend geht eindeutig dahin, dass es ausgeweitet wird. Rüdiger fühlt sich bei den Madrilenen wohl und will sein Abenteuer in der spanischen Hauptstadt deshalb ausdehnen.

Aktuell fehlt der deutsche Nationalspieler seiner Mannschaft mit einem Meniskuseinriss noch einige Wochen, Nations League und voraussichtlich auch die Klub-WM kommen zu früh. In der Liga sorgte er Ende der abgelaufenen Saison mit einem Ausraster für negative Schlagzeilen und ist in La Liga noch für sechs Spieltage gesperrt.