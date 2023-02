Mainz: Lee vermeidet Treuebekenntnis

Jae-Sung Lees Zukunft bei Mainz 05 ist ungewiss. Zur Jahreswende schrieb der 30-Jährige in seinem Blog, dass er ab Sommer vielleicht „etwas Neues machen“ möchte. Darauf wurde der Offensivmann nun in einer Pressekonferenz angesprochen: „Jeder hat seine Vorsätze. Es hatte keine besondere Bedeutung. Es kann alles passieren, ich kann wechseln oder auch den Vertrag verlängern.“ Besonders angetan ist der Linksfuß von einem Engagement in England: „Ich fühle mich sehr wohl in der Bundesliga, aber natürlich ist auch die Premier League attraktiv, zumal mein Idol Ji-Sung Park früher bei Manchester United war.“

Lee fühle sich sehr wohl in Mainz, wo sein Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. Trotzdem könne niemand sagen, „was morgen passiert, deswegen konzentriere ich mich auf die nächsten 14 Spiele hier.“ Der südkoreanische Nationalspieler kommt für die 05er in 20 Ligapartien in der aktuellen Saison auf sechs Treffer und einen Assist.

