Nach drei Jahren: Volland zurück in der Bundesliga

274 Mal (77 Tore, 62 Assists) lief Kevin Volland bereits in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim auf, weitere Einsätze werden in Kürze folgen. Von der AS Monaco wechselt der 31-Jährige zum 1. FC Union Berlin.

Die Köpenicker haben die Verpflichtung offiziell bekanntgegeben, zur Vertragslänge macht der Champions League-Teilnehmer wie gewohnt keine Angaben. Die Ablöse für Volland liegt nach FT-Infos bei vier Millionen Euro. Weitere 1,5 Millionen Euro können durch Boni hinzukommen.

Der Angreifer fiebert der Rückkehr in die Bundesliga bereits entgegen: „Ich bin in der Bundesliga aufgewachsen und habe sie nie aus den Augen verloren. Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr. Der Verein und die Mannschaft haben viel vor in der kommenden Zeit, ich will mein Bestes geben, um meinen Teil dazu beizutragen.“

Vor drei Jahren hatte die AS Monaco elf Millionen Euro für den Kauf des gebürtigen Marktoberdorfers an Bayer Leverkusen überwiesen. Für die Monegassen kam Volland 115 Mal zum Einsatz. Ihm gelangen 39 Tore und 24 Vorlagen.

Union-Manager Oliver Ruhnert sagt: „Wir haben in jedem der Gespräche mit Kevin gespürt, wie sehr er zurück nach Deutschland und in die Bundesliga wollte. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler.“