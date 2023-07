Pieringer nach Heidenheim

Marvin Pieringer (23) schließt sich dem 1. FC Heidenheim an. Der Bundesliga-Aufsteiger stattet den Stürmer mit einem Vierjahresvertrag aus und zahlt dem Vernehmen nach 1,9 Millionen Euro Ablöse an den FC Schalke. Die vergangene Saison verbrachte Pieringer leihweise in Paderborn, verbuchte in 26 Pflichtspielen 24 Scorerpunkte (14 Tore, zehn Assists).

Heidenheims Bereichsleiter Sport Robert Strauß erklärt: „Marvin ist ein junger Stürmer, der in der vergangenen Saison Top-Leistungen in der 2. Bundesliga gezeigt hat und darüber hinaus aus unserer weiteren Region stammt.“ Pieringer sagt: „Ich war natürlich schon als gegnerischer Spieler in der Voith-Arena und weiß, wie unangenehm es ist, hier zu spielen. Deshalb freue ich mich umso mehr, kommende Saison selbst das FCH Trikot tragen zu dürfen und anderen Mannschaften in der Bundesliga – zu Hause genauso wie auswärts – das Leben möglichst schwer zu machen.“

