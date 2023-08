Deutsches Talent Atom wechselt nach England

Abwehrtalent Noël Bigo Atom steht vor der Unterschrift bei Brighton & Hove Albion. Fabrizio Romano und ‚TheSecretScout‘ berichten übereinstimmend, dass der 18-jährige Innenverteidiger, der bis Ende Juni bei RB Leipzig unter Vertrag stand, zeitnah bei den Seagulls anheuern wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sowohl in der deutschen U17 als auch in der Leipziger A-Jugend war Atom zu Beginn der vergangen Saison gesetzt. Dann allerdings fand sich der Linksfuß seit Februar nicht mehr im Kader der Sachsen wieder. In England nimmt Atom nun einen neuen Anlauf.