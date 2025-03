Waldschmidt lässt Köln zappeln

Luca Waldschmidt lässt seine Zukunft beim 1. FC Köln weiter offen. Im Gespräch mit dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ erklärt der 28-Jährige, dass ihm besonders das Vertrauen und die fehlenden Einsatzzeiten zwischenzeitlich zu schaffen machten: „Ich will spielen und der Mannschaft mit meiner Qualität helfen. Darum bin ich nach dem Abstieg auch beim FC geblieben, ich wollte etwas geraderücken. Doch dafür muss ich auf dem Platz stehen. Und das war zuletzt aus unterschiedlichen Gründen nicht so oft der Fall.“ Seit der Systemumstellung von Cheftrainer Gerhard Struber kam Waldschmidt nur sporadisch zum Einsatz.

Der siebenfache deutsche Nationalspieler könnte die Geißböcke im Falle des Nicht-Aufstiegs dank einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen. Doch auch, wenn der FC die Rückkehr ins deutsche Oberhaus realisiert, ist ein Verbleib des Offensivspielers in der Domstadt keinesfalls in Stein gemeißelt. „Wenn wir aufsteigen, ist es mein absolutes Ziel, beim FC zu bleiben“, sagt Waldschmidt. Der gebürtige Siegener fühlt sich in der Stadt und beim Verein sehr wohl, ergänzt jedoch mit einem Aber: „Aber am Ende ist es meine Karriere. Ich will spielen.“ Die Leistungen in den vergangenen beiden Partien, in denen Waldschmidt jeweils zum Matchwinner avancierte, könnten Waldschmidt nun mehr Einsatzzeiten und Chancen bringen.