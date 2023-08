Delaney vor Wechsel nach Belgien

Der RSC Anderlecht steht vor der Einigung über die Ausleihe von Thomas Delaney (31). Wie die belgische Zeitung ‚Le Soir‘ berichtet, stehen die Verhandlungen zwischen dem FC Sevilla und dem belgischen Klub kurz vor dem Abschluss.

Der Mittelfeldspieler war bereits in Dänemark, Deutschland und Spanien tätig. Nun könnte die nächste Station in der Vita des dänischen Nationalspielers folgen. In der vergangenen Rückrunde war Delaney an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Hier kam er auf sechs Einsätze in der Bundesliga.