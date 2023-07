Bayer 04: Demirbay-Abschied bald fix?

Kerem Demirbay (30) könnte Bayer Leverkusen zeitnah verlassen. Gegenüber der ‚Bild‘ deutet Geschäftsführer Sport Simon Rolfes Entsprechendes an. Es gebe „konkreteres Interesse, da werden wir in den nächsten Tagen sehen, was sich tut.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse am Mittelfeldspieler wurde in den vergangenen Wochen der SSC Neapel, Newcastle United und Galatasaray nachgesagt, wobei die Istanbuler am heißesten gehandelt werden. Demirbay ist noch bis 2024 an Bayer gebunden.

Lese-Tipp

Bayer 04: Klare Ansage wegen Tapsoba