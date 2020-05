Juve-Interesse: Marcelo spricht Klartext

Linksverteidiger Marcelo will Real Madrid nicht in Richtung Juventus Turin verlassen. „Ich möchte nicht gehen und ich denke, Madrid würde mich auch nicht gehen lassen“, stellte der Brasilianer in einem Videochat bei Instagram klar. Zuletzt kamen Gerüchte auf, nach denen die Bianconeri Cristiano Ronaldo mit dessen ehemaligem Real-Kumpel wiedervereinen wollen.

Ronaldo hin oder her – nach nunmehr 13 Jahren im Real-Dress führt Marcelo eine innige Beziehung mit seinem Arbeitgeber. „Hier geht es mir sehr gut. Seit ich mit meiner Familie hierher gekommen bin, habe ich eine unglaubliche Geschichte erlebt“, resümiert der 31-Jährige, „und ob es stimmt, dass Juve mich wirklich will, weiß ich nicht.“