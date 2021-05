Bale: Berater zweifelt an Real-Rückkehr

Jonathan Barnett, seines Zeichens Berater von Gareth Bale, glaubt nicht daran, dass sein Klient bei Real Madrid eine Zukunft hat. „Ich bezweifle das sehr, aber wenn sie ihn auf die Bank setzen wollen, ist das in Ordnung“, sagte er gegenüber ‚SNTV‘. Noch bis 2022 ist der 31-Jährige an die Königlichen gebunden.

Derzeit ist der Offensivspieler an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Bale kam seit seiner Rückkehr zu seinem Ex-Klub auf nur 17 Ligaeinsätze, stand allerdings unter dem neuen Trainer Ryan Mason zuletzt dreimal in Folge in der Startformation. Ob sich die Spurs für eine weitere Saison Bales Dienste sichern können, lässt Barnett offen: „Es ist eine Drei-Parteien-Diskussion: Wir, Real Madrid und Tottenham. Wir haben unsere Ansichten und werden sie zum richtigen Zeitpunkt informieren.“