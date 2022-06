M'gladbach: Hofmann-Gespräche aufgeschoben

Jonas Hofmann will sich erst in einigen Wochen mit seiner Vertragssituation bei Borussia Mönchengladbach auseinandersetzen. „Das Timing ist gerade nicht ganz so passend“, erklärte der Nationalspieler auf einer Pressekonferenz des DFB. „Mir ist es wichtig, dass ich, wenn ich Gespräche führe, meinem Gegenüber in die Augen gucke. […] Sowas über das Telefon zu führen, ist nicht meine Art“, so Hofmann weiter. Der Vertrag des 29-jährigen Offensivspielers läuft 2023 aus – für Gladbach heißt es in diesem Sommer also verlängern oder verkaufen.

Hoffmann rechnet damit, „dass die Gespräche fortgeführt werden, wenn ich dann wieder zurück bin. Wahrscheinlich wird es nach der Nations League und den zwei, drei Wochen Urlaub […] darauf hinauslaufen, dass wir uns dann erst an einen Tisch setzen und schauen, wie es weitergeht.“ Interesse an Hofmann wurde zuletzt Atlético Madrid und Tottenham Hotspur nachgesagt – beide sind im Gegensatz zu Gladbach im Europapokal vertreten. Für Hofmann ein wesentlicher, aber nicht „der entscheidende Punkt“. Auch der noch zu benennende Gladbach-Trainer dürfte von Bedeutung sein.