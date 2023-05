Ende einer Ära: Benzema vor Real-Abschied

Es passiert wirklich: Karim Benzema steht unmittelbar vor dem ablösefreien Wechsel nach Saudi-Arabien. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato hat sich der französische Mittelstürmer dazu entschieden, die Mega-Offerte von Al Ittihad anzunehmen. Die Klubführung der Königlichen wurde bereits in Kenntnis gesetzt.

Es ist eine Entscheidung für das große Geld. 400 Millionen Euro soll Benzema für zwei Jahre in Saudi-Arabien kassieren. Dafür verzichtet der 35-Jährige auf weitere Jahre in Madrid. Die fast beendete Saison 2022/23 wird seine letzte im Real-Trikot sein. Die La Liga-Partie am kommenden Sonntag (18:30 Uhr) gegen Athletic Bilbao avanciert zum Abschiedsspiel.

Mit Benzema verlässt die Königlichen ein 353-facher Torschütze und eine der großen Ikonen der vergangenen Jahre. Lange gebührte dem Torjäger die Rolle des verlässlichen Nebenmannes von Hauptdarsteller Cristiano Ronaldo. Als CR7 Real 2018 verließ trat Benzema aus dem Schatten des Portugiesen, hob sein Spiel auf ein neues Level und krönte seine Leistungen im vergangenen Jahr mit dem Ballon d’Or. An Mannschaftstiteln hat Benzema mit Real ohnehin alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.