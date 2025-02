Rangers entlassen Clement

Die Glasgow Rangers und Philippe Clement gehen getrennte Wege. Wie der schottische Traditionsklub am späten Sonntagabend mitteilte, wurde der 50-jährige Belgier von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden.

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.



The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.



A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln