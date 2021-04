De Bruyne verlängert bei City

Kevin De Bruyne und Manchester City gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der englische Tabellenführer mitteilt, hat der Spielmacher seinen ursprünglich noch bis 2023 datierten Vertrag um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

De Bruyne war 2015 als Deutschlands Fußballer des Jahres für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Manchester gewechselt. Seither gewann der Belgier mit den Skyblues acht nationale Titel.

In 255 Spielen gelangen De Bruyne 65 Tore und 105 Vorlagen. Auch beim gestrigen 2:1-Sieg im Champions League-Viertelfinalhinspiel gegen Borussia Dortmund traf der 29-Jährige.

