FC Bayern: Flick verteidigt Umgang mit Nübel

Hansi Flick will nichts von einer angeblichen Einsatz-Zusage für Keeper Alexander Nübel (24) beim FC Bayern wissen. „Ich kenne keine Klauseln, die die Spieler in Verträgen haben“, so der Bayern-Trainer auf der heutigen Pressekonferenz, „ich kenne die Verträge der Spieler nicht. Ich bin dafür da, um zu entscheiden wer spielt und wer nicht. Das ist meine Aufgabe. Da lasse ich mir nicht reinreden.“

Dem Vernehmen nach soll Nübel mit seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer eine gewisse Anzahl von Einsätzen für den Rekordmeister zugesichert worden sein. „Nein“, antwortete Flick auf die Frage, ob ihm dies mal jemand gesagt habe. Derweil ist Nübels Zukunft unklar. Gemeinsam mit den Münchnern sucht sein Berater Stefan Backs aktuell nach Lösungen.