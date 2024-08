60 Millionen: Chelsea vor Königstransfer

Mit 35 Millionen Euro Ablöse ist Kieran Dewsbury-Hall bislang der teuerste Neuzugang des FC Chelsea in diesem Sommer. Das soll sich in den nächsten Tagen ändern. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, arbeiten die Blues intensiv an der Verpflichtung von Flügelstürmer Pedro Neto.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rede ist von weit vorangeschrittenen Gesprächen mit den Wolverhampton Wanderers, mitunter auch schon von einer Einigung. Die Wolves sollen 60 Millionen Euro Ablöse kassieren, weitere drei Millionen Euro können als erfolgsabhängige Zuschläge hinzukommen.

Lese-Tipp

Real & PSG im Zweikampf um Chelsea-Juwel

Auch mit Neto soll Chelsea klar sein. Der 24-jährige Portugiese hat sich offenbar schon von seinen Mitspielern verabschiedet und den obligatorischen Medizincheck vor der Brust. Sein Arbeitsnachweis 2023/24: 24 Pflichtspiele, drei Tore und elf Vorlagen. Getrübt wird das Bild von zwei schweren Oberschenkelverletzungen.