„Schlechtester Torwart der Vereinsgeschichte“ | Vorbild Marco Reus

Wer austeilt, muss auch einstecken können

Vor einem Spiel kommt es gerne mal zu Sticheleien. Dass es gleich so persönlich wird, wie zwischen André Onana und Nemanja Matic ist jedoch selten. Der Schlussmann behauptete gegenüber ‚Sky Sports‘ vor dem heutigen Europa League-Aufeinandertreffen (21 Uhr) zwischen Manchester United und Olympique Lyon, dass United „besser sei“ als Lyon. Eine Aussage, die Matic so nicht stehen lassen wollte.

Auf der Pressekonferenz holte der Mittelfeldspieler aus: „Onana sagt, sie seien viel besser als wir? Wenn man einer der schlechtesten Torhüter in der Geschichte von Manchester United ist, muss man aufpassen, was man sagt. Wenn van der Sar, Schmeichel oder de Gea das gesagt hätten, okay … aber Onana ist einer der Schlechtesten.“ Ein Konter, der gesessen hat. Doch auch Onana hatte noch letzte Worte übrig: „Immerhin habe ich mit dem größten Verein der Welt Trophäen geholt. Das können nicht alle von sich behaupten.“

Der Stoff muss sitzen

Immer wieder gibt es Fußballer, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Körperverletzung, Beleidigung oder zu schnelles Fahren – die Liste möglicher Vergehen ist lang. In Deutschland kann gerade Jens Lehmann davon ein Lied singen. In England hat sich aber nun ein Rekordeinkauf ein Vorbild an einem anderen deutschen Fußballer genommen, nämlich niemand geringerem als Marco Reus.

Moises Caicedo vom FC Chelsea wurde nämlich laut der ‚Sun‘ beim Fahren ohne gültigen Führerschein erwischt. Zwar sind im Ausland ausgestellte Führerscheine für ein Jahr in England gültig, danach muss jedoch eine praktische Prüfung absolviert werden. Ein Umstand, den Caicedo wohl verbaselt hat. Nun droht dem Mittelfeldspieler eine empfindliche Geldstrafe sowie einem Fahrverbot.