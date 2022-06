M'gladbach „sehr weit“ mit Bazoer | VfB mischt noch mit

Derzeit sieht alles danach aus, dass Riechedly Bazoer ein zweites Mal in der Bundesliga anheuert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bahnt sich ein Transfer des ablösefrei verfügbaren Innenverteidigers zu Borussia Mönchengladbach an. Mit dem 25-Jährigen seien die Fohlen „sehr weit“ in den Verhandlungen.

Neben Bazoer haben die Gladbacher auch Ko Itakura als Verstärkung für die Abwehrzentrale im Blick. Komplett sicher kann sich die Borussia bei der Bazoer-Verpflichtung jedoch nicht sein.

Stuttgart noch dabei, Leverkusen raus

Auch der VfB Stuttgart mischt dem Bericht zufolge beim Niederländer mit. Bayer Leverkusen, das zuvor ebenfalls mit dem Defensivspieler in Verbindung gebracht wurde, sei dagegen aus dem Poker ausgestiegen.

Da Bazoers Vertrag bei Vitesse Arnheim nach insgesamt drei Jahren ausläuft, wird keine Ablöse fällig. In Arnheim schulte der Sechser erfolgreich zum Innenverteidiger um. In der abgelaufenen Saison stand der 1,84 Meter große Rechtsfuß in 44 Pflichtspielen auf dem Platz. Beim VfL Wolfsburg war der Niederländer in seiner ersten Bundesliga-Zeit von 2017 bis 2019 weniger erfolgreich.