Ex-City-Profi Silva beendet Karriere

David Silva hängt die Fußballschuhe an den Nagel. In den sozialen Medien teilt der 37-Jährige ein Video, in dem er sein Karriereende bekanntgibt. Bis zuletzt trug der Spielmacher das Trikot von Real Sociedad, wo er eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag stand.

Die meisten Partien im Laufe seiner Karriere absolvierte Silva für Manchester City. Für die Skyblues stand der Linksfuß 436 Mal auf dem Rasen und war an starken 217 Treffern direkt beteiligt (77 Tore, 140 Vorlagen). Das Abenteuer bei City war für Silva die einzige Station außerhalb von Spanien.

