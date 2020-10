Aouar: „Sehr stolz, weiter für Lyon zu spielen“

Houssem Aouar hat sich zu seinem Verbleib bei Olympique Lyon geäußert: „Ich bin glücklich, das ist meine Stadt und mein Verein. Ich bin sehr stolz, für diesen Klub zu spielen, und ich bin enorm motiviert, mit der Mannschaft eine gute Saison zu spielen“, so der Mittelfeldregisseur bei ‚Téléfoot‘. Auf die Frage, ob der im Sommer vom FC Arsenal umworbene Franzose nur die Wahl zwischen den Gunners und Olympique gehabt habe, antwortete der 22-Jährige: „Nein, nicht unbedingt. Aber es ist wahr, dass es am Ende darauf hinauslief.“

Besonders Lyon-Sportdirektor Juninho habe wichtige Überzeugungsarbeit geleistet: „Ich habe sehr viel mit Juni gesprochen. Jeden Tag zeigt er Vertrauen in mich. Es ist ein großes Vergnügen für mich, mit ihm zu arbeiten und noch mindestens eine Saison hier zu bleiben.“ Aouar, der am vergangenen Mittwoch im Testspiel gegen die Ukraine sein Debüt für die französische Nationalmannschaft gab, war während der abgelaufenen Transferperiode mit einem Wechsel zu Arsenal in Verbindung gebracht worden. Am Ende verpflichteten die Londoner fürs zentrale Mittelfeld allerdings Thomas Partey von Atlético Madrid.