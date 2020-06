Schnappt sich Napoli einen Milan-Flirt?

Dominik Szoboszlai könnte RB Salzburg in diesem Sommer verlassen. Wie der italienische Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, will ihn neben dem AC Mailand ein weiterer Klub in die Serie A lotsen. Demnach streckt mit der SSC Neapel der direkte Milan-Konkurrent um die Qualifikation zur Europa League die Fühler nach dem Mittelfeldspieler aus.

Die Rossoneri werden seit geraumer Zeit mit dem 19-jährigen Ungar in Verbindung gebracht. In Salzburg steht der Youngster noch bis 2022 unter Vertrag. In der laufenden Saison hat sich Szoboszlai in den Fokus gespielt und einen Stammplatz erkämpft. Nach 33 Pflichtspieleinsätzen stehen herausragende acht Tore und elf Vorlagen zu Buche.