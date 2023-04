Trotz Verlängerung: Topklubs weiter an Hincapié dran

Bei Bayer Leverkusen herrschte im Februar große Erleichterung. Mit einem Lächeln auf den Lippen verkündete Sportdirektor Simon Rolfes die Vertragsverlängerung mit Piero Hincapié. Kurz darauf folgte die offizielle Pressemeldung des Bundesligisten. Der 21-jährige Ecuadorianer hat sich bis 2027 an Leverkusen gebunden – und das ohne Ausstiegsklausel.

Nach FT-Informationen bedeutet das aber nicht automatisch, dass Hincapié in der kommenden Saison definitiv für Bayer 04 aufläuft. Ein Sommertransfer ist nicht komplett ausgeschlossen. Das liegt vor allem daran, dass „eine Menge Vereine aus den großen Ligen“ die Entwicklung des aufstrebenden Verteidigers beobachten und ihr Interesse hinterlegt haben, erfuhr FT aus einer dem Spieler nahestehenden Quelle.

Bei Bayer ist Hincapié jedenfalls in sportlicher Hinsicht nicht wegzudenken. Da im neuen Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel vereinbart wurde und der 26-fache Nationalspieler mit seiner Unterschrift eine langjährige Verpflichtung eingegangen ist, sitzt Rolfes klar am längeren Hebel. Dass vor allem aus England aber immer mal wieder Mondsummen geboten werden, ist ebenso bekannt. Und dann kann das Pendel auch schnell in Richtung Transfer ausschlagen.