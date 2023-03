Freiburg droht Lienhart-Ausfall

Der SC Freiburg muss womöglich am Sonntag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim ohne Innenverteidiger Philipp Lienhart auskommen. Über die Verletzung des Österreichers, der beim 0:1 gegen Juventus Turin angeschlagen ausgewechselt werden musste, sagt Freiburg-Trainer Christian Streich: „Natürlich ist der Einsatz am Sonntag gefährdet. Die Frage ist, ob er einen Schlag gekriegt hat – wovon wir ausgehen – oder ob es was Muskuläres ohne einen Schlag ist.“

Nach gut einer Stunde musste Lienhart infolge eines Fouls von Juves Abwehrspieler Bremer den Platz verlassen. Nun müsse man „erstmal die Nacht abwarten“, so Streich, „dann können wir morgen weiterschauen, ob ein Einsatz am Sonntag möglich ist.“ Die finale Diagnose wird also für heute erwartet.

