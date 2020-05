Barça: Setién schwört auf Vidal

Geht es nach Quique Setién, wird Arturo Vidal den FC Barcelona nicht verlassen. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, spricht sich der Barça-Trainer gemeinsam mit Vidals Mitspielern für einen Verbleib des 33-jährigen Chilenen aus. Zuletzt wurde der Mittelfeldkämpfer mehrfach mit einem Wechsel zu Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Vidal selbst machte am vergangenen Freitag via Instagram keinen Hehl aus einen Zielen: „Ich fühle mich sehr glücklich und wohl in Barcelona. Natürlich will ich bleiben. Ich war noch nie so gut in Form wie gerade. Ich bin sehr zufrieden, wir haben eine gute Mannschaft und ich habe viele Freunde im Team.“