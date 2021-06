„Der Décima-Mann ist zurück“ | Warten auf die Stürmer-Rochade

Zurück in die Zukunft mit Carlo

Da ist er, der alte, neue Trainer von Real Madrid. Carlo Ancelotti soll die Königlichen wieder zu höchsten Weihen führen, Meisterschaften und Champions League-Siege einfahren. Der 61-Jährige weiß wie es geht, immerhin holte er 2014 La Décima ins Bernabéu, Reals heiß ersehnten zehnten Titel in der Königsklasse. „Der Décima-Mann ist zurück“, erinnert die ‚Marca‘ an jenen Erfolg vor sieben Jahren, mit dem die Madrilenen neue Sphären im europäischen Vereinsfußball erklommen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stürmerbäumchen wechsel dich

Ancelottis Ankunft in Madrid könnte, so orakelt die ‚Gazzetta dello Sport‘, mit etwas Verzögerung ein Karussell der europäischen Topstürmer in Gang setzen. Szenario zusammengefasst: Der neue Real-Coach lockt Kylian Mbappé (22) ins Bernabéu, dessen Platz bei Paris St. Germain Cristiano Ronaldo (36) einnehmen würde. Für CR7 packt Mauro Icardi (28) die Koffer und schließt sich im Gegenzug Juventus Turin an. „Eins, zwei, drei – Stars“, betitelt Italiens größtes Sportblatt ihr Gedankenspiel.

Erst Hakimi, dann Kostic?

Wir bleiben in Italien: Auch bei Inter Mailand soll sich bekanntlich einiges tun, zunächst aber auf der Abgabenseite. Sobald Achraf Hakimi (22) gegen eine satte Ablöse an PSG verkauft ist (FT berichtete exklusiv), wollen die Nerazzurri einen Außenverteidiger-Doppelschlag landen. Konkret: Filip Kostic (28, Eintracht Frankfurt) für links, Emerson Palmieri (26, FC Chelsea) für rechts. „Emerson und Kostic – volle Fahrt voraus“, beschreibt das Fachblatt Inters Pläne.