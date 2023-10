Pepi träumt von Bundesliga-Rückkehr

Ricardo Pepi würde früher oder später gerne einen erneuten Anlauf in der Bundesliga nehmen. „Ich hoffe eines Tages ja“, antwortet der 20-jährige Stürmer auf entsprechende Nachfrage von ‚Sky‘. Der FC Augsburg hatte Pepi Anfang 2022 mit einer Ablöse von 16 Millionen Euro zum vereinsinternen Rekordzugang gemacht. Den Durchbruch beim FCA schaffte Pepi nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bereue meinen Wechsel nach Augsburg nicht. Es hat mir definitiv in meiner persönlichen Entwicklung geholfen und mich weitergebracht“, so Pepi, der im Sommer für elf Millionen Euro zur PSV Eindhoven wechselte. Beim Eredivisie-Klub kommt der US-Amerikaner (18 Länderspiele) bislang nicht über die Jokerrolle hinaus, erzielte in 157 Einsatzminuten aber immerhin drei Tore.