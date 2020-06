Bericht: Schalke will Miranda halten

Geht es nach dem FC Schalke 04, bleibt Juan Miranda noch ein weiteres Jahr im Ruhrgebiet. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, dass die Königsblauen den FC Barcelona gebeten haben, die Leihe fortführen zu dürfen. Miranda ist noch bis 2021 an S04 verliehen, Barça kann den Deal aber schon in diesem Sommer beenden.

Beim jüngsten 0:1 gegen Werder Bremen stand der Linksverteidiger erstmals seit Dezember wieder in der Startelf. Insgesamt nur 389 Einsatzminuten sind nicht das, was Miranda und Barcelona sich von der Leihe versprochen hatten. Ehe man eine Entscheidung über die Zukunft des 20-Jährigen trifft, will Barça den Verlauf der kommenden Wochen abwarten, heißt es. Zuletzt war berichtet worden, dass Miranda im Sommer zunächst ins Camp Nou zurückkehren und sich empfehlen soll, ehe man seine Situation neu bewertet.