James verpasst die WM

Reece James (22) muss bei der Weltmeisterschaft in Katar passen. Wie der FC Chelsea mitteilt, wird der 15-fache englische Nationalspieler aufgrund einer Knieverletzung, die er sich am Dienstag im Champions League-Spiel gegen den AC Mailand (2:0) zuzog, voraussichtlich acht Wochen fehlen.

Der Startschuss für die WM fällt am 20. November. England trifft in Gruppe B auf die USA, Wales und den Iran. Bei den vergangenen vier Länderspielen der Three Lions stand James jeweils über 90 Minuten auf dem Feld.