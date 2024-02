Schalkes Topscorer: Doppelabschied möglich

Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise. Nach 22 Spielen trennen den Bundesligaabsteiger nur vier Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Möglich, dass man sich in Gelsenkirchen in der kommenden Saison deshalb von seinen beiden Topstürmern Kenan Karaman und Simon Terodde verabschieden muss.

Besonders Karaman spielt trotz der Tabellensituation eine starke Saison. Mit seinen acht Toren sowie fünf Vorlagen rettete der 31-fache türkische Nationalspieler den kriselnden Schalkern schon den ein oder anderen Punkt.

Gegenüber der ‚WAZ‘ offenbart Sportdirektor Marc Wilmots, dass ein Verbleib des 29-Jährigen im Sommer auch an wirtschaftliche Faktoren geknüpft ist. „Ich weiß nur, dass sich Kenan hier sehr wohl fühlt. Sein Vertrag gilt bis 2025, von mir aus muss er nicht verkauft werden. Wenn ich die Nachricht bekomme, dass wir einen Spieler abgeben müssen, dann schauen wir mal. Bis jetzt ist das aber nicht der Fall“, so Wilmots.

Wie lange kann Terodde noch?

Unklar ist auch die Zukunft von Simon Terodde. Der 35-Jährige steht bei drei Treffern und ebenso vielen Assists in der laufenden Saison. Der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga wird im März 36 Jahre alt. Deshalb spielt laut Wilmots auch die körperliche Fitness eine Rolle: „Wenn feststeht, in welcher Liga wir spielen sollten, dann sprechen wir mit ihm. Die Fragen, die sich stellen, sind: Fühlt er sich noch wohl? Hat er noch Kraft?“

Die Frage nach der Ligazugehörigkeit ist wesentlich. Wie Wilmots noch einmal bestätigt, besitzen die wenigsten der Spieler im Kader einen Vertrag mit Gültigkeit in der 3. Liga: „Erst einmal müssen wir wissen, ob wir mit der 2. Bundesliga planen können. Für die 3. Liga hätten die meisten Spieler gar keinen Vertrag – aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen.“

Im erneuten Abstiegsfall droht auf Schalke ein Aderlass wie schon 2021 beim zwischenzeitlichen Gang ins Unterhaus. Dieses Szenario gilt es mit aller Kraft abzuwenden – auch mit Toren von Karaman und Terodde.