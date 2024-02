„Vertrauensbeweis“: Dortmunds Plan mit Wätjen

Schon im Winter-Trainingslager hinterließ Kjell Wätjen (18) einen guten Eindruck, gegen den 1. FC Heideheim (0:0) stand der zentrale Mittelfeldspieler Anfang Februar dann erstmals bei einem Pflichtspiel von Borussia Dortmund im Profikader.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch für das Champions League-Achtelfinalhinspiel gegen die PSV Eindhoven hat es Wätjen am heutigen Dienstag (21 Uhr) ins Aufgebot von Trainer Edin Terzic geschafft. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ „ein Vertrauensbeweis“, der dem BVB in den Verhandlungen mit seinem Talent in die Karten spielen soll.

Lese-Tipp

Bewährungsprobe Königsklasse: BVB mit Malen & Hummels gegen Eindhoven?

Gespräche laufen

Denn die Dortmunder wollen Wätjen mit einem Profivertrag ausstatten und langfristig an den Verein binden. Das derzeitige Arbeitsverhältnis ist noch bis Sommer 2025 datiert. Die entsprechenden Gespräche laufen, eine schnelle Einigung sei aber nicht zu erwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst will Wätjen abwarten, wie seine sportliche Perspektive an der Strobelallee in der nahen Zukunft aussieht. Derzeit läuft der Rechtsfuß für Dortmunds U19 auf (15 Ligaspiele, 14 Scorerpunkte), ist dort Vizekapitän. Im vergangenen Sommer wurde Wätjen mit Deutschlands U17 Europameister.

Terzic erklärte gestern: „Kjell ist bei uns, weil er gut ist. Wir haben immer wieder die Möglichkeit gehabt, ihn ins Training einzubauen. Das ist dann eine gute Chance, einem jungen Spieler die Plattform zu geben und uns besser kennenzulernen. Er hat es sich durch tolle Leistungen verdient.“