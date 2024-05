Borussia: Rückendeckung für Seoane

Borussia Mönchengladbach ist weiterhin von Trainer Gerardo Seoane überzeugt. Fohlen-Präsident Rainer Bonhof betont in einem Interview auf der vereinseigenen Website, dass der Schweizer den Weg der Gladbacher weiter begleiten soll: „Wir wollen Spieler aus der Jugend in die Lizenzmannschaft bringen und darüber hinaus durch kluge Transfers die Mannschaft stärken. Man sieht, dass hier junge Spieler eher eine Chance bekommen als anderswo. Und das freut mich, denn das zeigt, dass er der richtige Trainer ist.“

Dennoch könne man in Gladbach mit der abgeschlossenen Spielzeit nicht zufrieden sein. „Es war klar, dass wir eine anspruchsvolle Saison erleben werden: mit vielen Abgängen, vielen neuen Spielern, neuen Leuten im Trainerteam und Staff. Die sportlich Verantwortlichen wollen die kommenden Tage und Wochen nutzen, um die Saison aufzuarbeiten. Dieser Analyse möchte ich nicht vorgreifen. Dass wir in der kompletten Rückrunde nur zwei Spiele gewonnen haben, ist aber ein deutliches Warnsignal“, so Bonhof.