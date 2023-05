Treffen mit Pérez: Real macht mit Ancelotti weiter

Carlo Ancelotti sagte schon unmittelbar nach dem Champions League-Aus bei Manchester City (0:4) am vergangenen Mittwoch, dass er seinen Vertrag bis 2024 bei Real Madrid erfüllen will. „Nächste Saison werde ich hier sein, um für einen weiteren Champions-League-Triumph zu kämpfen“, so der Cheftrainer.

Trotzdem stellte die spanische Presse die Zukunft des Italieners im Bernabeu infrage. Entsprechende Fragen erreichten Ancelotti dann auf der heutigen Pressekonferenz und der Erfolgscoach blieb klar in seinen Aussagen: „Jeder weiß, wie meine Situation ist und dass ich meinen Vertrag erfüllen möchte.“

Treffen mit Pérez

Daran ändere auch ein Angebot des brasilianischen Verbands nichts, so Ancelotti, der anschließend von einem Gespräch mit Real-Präsident Florentino Pérez berichtete. „Gestern hatten wir ein Treffen“, so der 63-Jährige, „er zeigte mir seine Unterstützung. Wir machen weiter in der Hoffnung, die Dinge gut zu machen.“

Die anwesenden Reporter ließen trotzdem nicht locker und fragte, ob der Verein Ancelotti die Vertragserfüllung garantiert habe. „Ja“, so die kurze Antwort des Misters, der seit 2021 in zweiter Amtszeit die Königlichen anleitet. Seither gewann er jeden möglichen Titel genau einmal.