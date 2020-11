Eriksen: Bundesliga oder im Tausch nach Madrid?

In den vergangenen zwei Spielen konnte Inter Mailand keinen Sieg einfahren. Erst verlor man 2:3 gegen Real Madrid in der Champions League, dann folgte ein 1:1 gegen Atalanta Bergamo. Obwohl es also alles andere als rund lief beim Team von Antonio Conte, schickte der Inter-Coach seinen offensiven Edeltechniker Christian Eriksen nicht einmal als Einwechselspieler auf den Rasen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu groß scheint das Vertrauen in den 28-Jährigen nicht mehr zu sein. Dafür sprechen auch die aktuellen Gerüchte, denen zufolge die Nerazzurri in diesen Tagen bereits in der Premier League nach einem Abnehmer suchen. Möglichst schon im Januar soll der Däne zu Geld gemacht werden. Ob sich auf der Insel Käufer findet, ist aber ungewiss.

Ausweg Bundesliga?

Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge könnte die Reise auch in die Bundesliga gehen. Neben Paris St. Germain hatten auch Hertha BSC und Borussia Dortmund die Personalie im Sommer auf dem Zettel und eine erneute Kontaktaufnahme ist laut der italienischen Zeitung denkbar. Zur Erinnerung: Auch Bayer Leverkusen soll Eriksen als Ersatz für Kai Havertz im Auge gehabt haben.

Als dritte Option steht wieder einmal ein Wechsel nach Spanien im Raum. Real Madrid wird seit Jahren immer wieder mit dem 100-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht. ‚Sport Mediaset‘ spekuliert nun über ein Tauschgeschäft. Während es für Eriksen in diesem Szenario zu den Königlichen ginge, könnte Isco (28) den Weg ins San Siro finden. Viel Konjunktiv zum aktuellen Zeitpunkt. Dass Eriksen in Mailand nach nur einem Jahr auf dem Abstellgleis steht, ist aber Fakt.