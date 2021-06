Macht Robben weiter?

Arjen Robben lässt es sich offen, ob er eine weitere Saison die Schuhe für den FC Groningen schnüren wird. Wie der niederländische Erstligist mitteilt, wird der 37-Jährige am heutigen Trainingsauftakt zumindest nicht teilnehmen. „Arjen hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Bis dahin absolviert er sein eigenes Programm. Wir bleiben in Kontakt“, so der Technische Direktor Mark-Jan Fledderus.

Beim FC Groningen würde man sich freuen, wenn Robben noch ein Jahr dranhängt. Drängen will man den Oldie aber nicht, wie Fledderus betont: „Als Verein geben wir ihm alle Zeit und Raum, um eine wohlüberlegte Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Wir haben bereits angedeutet, dass wir hoffen, dass Arjen ein weiteres Jahr als Spieler bei uns bleibt. Wir werden aber natürlich jede Entscheidung, die er trifft, respektieren.“