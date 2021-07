Schalke: Keine Option bei Mikhailov

Schalke 04 steht kurz davor, die Leihe von Yaroslav Mikhailov unter Dach und Fach zu bringen. Eine Kaufoption werden sich die Knappen aber wohl nicht sichern. Manager Rouven Schröder erklärt laut der ‚WAZ‘: „Wir sind uns mit Zenit so einig, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Da brauchen wir keine gefühlte Kaufoption.“

Allzu weit will Schröder hinsichtlich der Planung mit dem 18-jährigen offensiven Mittelfeldspieler nicht in die Zukunft schauen: „Ob der Spieler jetzt – natürlich bestmöglich – verpflichtet wird, oder eine Option dabei ist: Uns geht es auch darum, dass wir nächstes Jahr einfach gut aufgestellt sind. Dass wir einfach bestehen in der Liga, dass wir einen guten Job machen. Und da ist ein Yaro in seiner Thematik einer, der eine gewisse kreative Note hat.“