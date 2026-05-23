Ablösefrei: Nürnberg holt Meisterspieler Masouras

Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich auf der defensiven Außenbahn. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Ioannis Masouras vom zypriotischen Meister Omonia Nikosia zu den Franken. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags wird keine Ablöse für den 29-Jährigen fällig.

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Masouras war 2024 vom FC Astana nach Zypern gewechselt und feierte mit dem Spitzenklub in der abgelaufenen Spielzeit den Meistertitel. Zudem lief der ehemalige griechische U-Nationalspieler in der Conference League unter anderem gegen den FSV Mainz 05 auf. FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou zeigt sich sehr zufrieden mit dem Transfercoup: „Mit Ioannis bekommen wir viel Qualität auf der rechten Außenverteidigerposition. Er hat in den vergangenen Jahren seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Er wird uns nicht nur auf dem Platz durch seine Offensivstärke sowie mit seinem Tempo weiterhelfen, sondern wir werden in unserer jungen Kabine auch von seiner Erfahrung insgesamt profitieren.“