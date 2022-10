Real: Macht Lunin im Sommer den Ablfug?

Die Wegen von Andriy Lunin und Real Madrid könnten sich im Sommer trennen. Laut der ‚as‘ könnte für den Ersatztorhüter am Ende der Saison ein Wechsel in Frage kommen, nachdem er bereits im vergangenen Transferfenster mit einem Abschied in Verbindung gebracht wurde. Damals habe Lunin noch wegen der Geburt seines Kindes Angebote abgeblockt.

Im Sommer 2023 könnte sich das ändern, zumal der Zeitpunkt auch für Real ein passender wäre. Durch die jüngste Verletzung von Thibaut Courtois konnte Lunin zuletzt sechsmal hintereinander den Kasten der Königlichen hüten – eine Zeit, die der 23-jährige Ukrainer dafür nutzen konnte, Werbung in eigener Sache zu machen und nebenbei seinen Marktwert aufzupolieren.