Bericht: Pochettino Favorit auf den USA-Job

Mauricio Pochettino ist der aktuelle Top-Favorit auf den Job des US-amerikanischen Nationaltrainers. Wie ‚The Athletic‘ aus mehreren Quellen erfahren hat, zog der Landesverband in der vergangenen Woche noch mehrere Kandidaten in Erwägung, nun sollen jedoch Gespräche mit dem Umfeld des Argentiniers aufgenommen worden sein. Der US-Verband möchte sich zu etwaigen Namen derzeit jedoch nicht öffentlich äußern. Matt Crocker, der Sportdirektor des Verbands, kennt Pochettino noch aus gemeinsamen Zeiten in Southampton, wo er bis 2013 als Akademieleiter im Nachwuchs arbeitete.

Die USA suchen nach der Entlassung von Greg Berghalter infolge des peinlichen Ausscheidens in der Gruppenphase der Copa América einen neuen Coach, der das Nationalteam zur Heim-WM 2026 führen soll. Pochettino ist seit seinem Aus bei Chelsea Ende Juni vereinslos. Davor gehörte der 52-Jährige zu den bestbezahlten Trainern der Welt. Das sieht der US-Verband jedoch nicht als Problem. Auch der englische Nationalverband hat Pochettino weiter auf der Shortlist der möglichen Nachfolger des zurückgetretenen englischen Nationaltrainers Gareth Southgate.