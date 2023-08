Entscheidung gefallen? Meldungen zu Mbappé überschlagen sich

Verwirrung total um Kylian Mbappé: Laut ‚Sport Bild‘ bereitet Real Madrid ein offizielles Angebot vor. 120 Millionen Euro Ablöse wollen die Königlichen dem Bericht zufolge offerieren. Auf diesen finanziellen Rahmen hatte man sich intern bereits vor Wochen verständigt, heißt es weiter. In eine ganz andere Richtung gehen derweil die Informationen von ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bezahlsender zufolge ist Mbappé „zu 100 Prozent“ davon überzeugt, bei PSG zu bleiben. Das sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Stürmerstar und Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi. Mbappé habe dabei seinen Verbleib zugesichert. In Paris erwarte man zudem keinen Vorstoß mehr aus Madrid in diesem Sommer.

Lese-Tipp

Ablöse-Poker beginnt: PSG-Startgebot für Kolo Muani

Wie geht die Sache nun weiter? Ist die Entscheidung wirklich pro Paris gefallen? Geht Real trotzdem in die Offensive? Verwunderlich auch: Wochenlang beharrte PSG auf eine Ablöse, tat dies sogar öffentlich in Person von Al-Khelaifi. Dass Mbappé laut ‚Sky‘ nun in der französischen Hauptstadt bleibt, würde einen radikalen Kurswechsel bedingen – oder aber, dass der Torjäger nun doch verlängert. Es bleibt spannend.