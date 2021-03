Sportvorstand: Schalke befördert Knäbel

Schalke 04 baut auch in Zukunft auf die Dienste von Peter Knäbel. Wie die Königsblauen bekanntgeben, ist der 54-Jährige neuer Vorstand Sport und Kommunikation.

„Peter Knäbels Arbeit ist geprägt von strategischem Denken und einer klaren Handschrift. Das hat er nicht nur in den letzten drei Jahren als Technischer Direktor für Nachwuchs und Entwicklung, sondern auch in den vergangenen Wochen als Gesamtverantwortlicher unter Beweis gestellt“, sagt Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Schalker Kontrollgremiums.

Knäbel selbst blickt mit Vorfreude auf seine nun permanente Aufgabe: „In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Ihnen haben wir eine ebenso große Verantwortung wie auch unseren mehr als 150.000 Mitgliedern und unseren unzähligen Fans gegenüber. Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten.“

In den vergangenen Wochen hatte der Schalker Aufsichtsrat auch Gespräche mit Ralf Rangnick geführt. Der 62-Jährige hätte nach eigenem Bekunden gerne beim Neuaufbau geholfen, sagte letztlich wegen „zahlreicher Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins“ ab. Nun ist Rangnick als Bundestrainer im Gespräch.