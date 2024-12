Saudi-Wechsel: Klartext von de Jong-Berater

Frenkie de Jong wird nicht in die Saudi Pro League wechseln. Das macht Ali Dursun, der Berater des Niederländers, gegenüber ‚De Telegraaf‘ deutlich: „Gespräche in Saudi-Arabien? Totaler Unsinn. Das lenkt von Frenkies wahren Ambitionen ab. Der will nur eines: Fit sein, um länger bei dem Verein zu glänzen, den er liebt und wo er sich zu Hause fühlt.“ Die spanische ‚as‘ hatte zuvor berichtet, dass es erste Gespräche zwischen Dursun und Vereinen aus dem Wüstenstaat wegen eines potenziellen Winterwechsels gegeben habe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-jährige Mittelfeldspieler kehrte Anfang Oktober nach einer langen Verletzungspause ins Team des FC Barcelona zurück, spielt allerdings unter Trainer Hansi Flick keine große Rolle. De Jong fühle sich jedoch nach wie vor in Barcelona zu Hause und wolle sich in dieser Zeit in keiner Weise auf eine andere Zukunft konzentrieren, so Dursun, der betont, dass beide Parteien „glücklich miteinander sind“. Ein Wechsel in die Saudi-Liga stünde zudem de Jongs Wunsch entgegen, wieder regelmäßig für die niederländische Nationalelf zu spielen. Deren Coach Ronald Koeman betonte bereits in vergleichbaren Fällen, dass er keine Spieler nominieren werde, die in der Blütezeit ihrer Karriere des Geldes wegen in sportlich unbedeutenden Ligen spielen.