City: Nächster Kandidat auf die Álvarez-Nachfolge

Nach dem Abgang von Julián Álvarez (24) zu Atlético Madrid braucht Manchester City einen neuen Backup für Platzhirsch Erling Haaland (24). Laut ‚The Athletic‘ soll Orri Oskarsson vom FC Kopenhagen eine Option für den offenen Kaderplatz im Sturm sein. Zum Interessentenkreis für den 19-Jährigen gehören auch der FC Porto, Real Sociedad und der VfB Stuttgart.

Oskarsson überzeugte in der vergangenen Saison beim Hautstadtklub mit 15 Toren und acht Vorlagen in 41 Partien. Die Skyblues sollen neben dem Isländer auch Kyogo Furuhashi (29) von Celtic Glasgow als potenziellen Àlvarez-Nachfolger in Betracht ziehen.