Diese sechs BVB-Profis sind unverkäuflich

Es heißt, die Verantwortlichen von Borussia Dortmund kalkulieren diesen Sommer mit einem Transferbudget von rund 100 Millionen Euro – Transfererlöse inbegriffen. Auf der einen oder anderen Position wird der BVB nachbessern, aber auch Spieler abgeben.

Einige Profis sind allerdings zu wichtig, als dass Trainer Edin Terzic und Co. in der nächsten Saison auf sie verzichten könnten. Sechs Unantastbare zählen die ‚Ruhr Nachrichten‘ auf: Auf jeden Fall bleiben sollen Nummer eins Gregor Kobel (26), Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (24), Kapitän Emre Can (30), dessen Nebenmann Marcel Sabitzer (30), Spielmacher Julian Brandt (28) und Mittelstürmer Niclas Füllkrug (31).

Zu letztgenanntem EM-Teilnehmer flackerten zuletzt lose Abschiedsgerüchte auf, die offenbar aber schon wieder vergessen werden können. Füllkrug und die anderen fünf Genannten haben sich in der zurückliegenden Saison schlicht als zu wichtig erwiesen, um bei der Borussia für einen Verkauf in Frage zu kommen.

Bei allen anderen Kaderspielern würden sich Sportdirektor Sebastian Kehl und der Technische Direktor Sven Mislintat Angebote anderer Vereine zumindest anhören. Halten würden die BVB-Bosse gerne die beiden Winter-Leihen Ian Maatsen (22) und Jadon Sancho (24). Für den niederländischen Linksverteidiger soll Dortmund bereits ein Angebot (25 Millionen Euro) beim FC Chelsea hinterlegt haben. Sanchos Verbleib wird sich wohl nur als weitere Leihe realisieren lassen.